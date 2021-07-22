РИАМО - 22 июл. Специалисты соцзащиты Москвы помогут детям, для которых мать на создала надлежащих условий проживания, в результате чего они ютились в ветхом строении на берегу реки. Мать могут лишить родительских прав, сообщили РИАМО в департаменте труда и социальной защиты населения столицы.

О госпитализации 7 детей специалистам соцзащиты стало известно 19 июля. Дети жили в ветхом строении на берегу реки, в помещении, где отсутствовали условия для проживания и не было продуктов.

По имеющейся информации, с апреля 2018 года данная семья проживала в другом регионе. В отношении матери 7 детей трижды составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В частности, она не создала условия для жизни и развития детей, злоупотребляла алкоголем, а ребята постоянно находились на улице без надзора, ели нерегулярно, одежду стирали в реке.

Комиссия по делам несовершеннолетних 19 июля направила в опеку Москвы (по месту официальной регистрации матери детей) ходатайство об инициировании дела о лишении женщины родительских прав.

Ранее данной семье оказывалась соцпомощь как находящейся в трудной жизненной ситуации. Но женщина не выполняла свои родительские функции в полной мере: ребята прогуливали школу, двое детей не были записаны ни в какие образовательные учреждения, им не оказывалось должное внимание.

Вопрос дальнейшего жизнеустройства детей будет решаться в ближайшее время.

Ранее в подмосковном Рузском округе на мать детей составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребят. Детям-«бродягам» от 6 до 16 лет, все они зарегистрированы в Москве.