РИАМО - 22 июл. В Серпухове продолжаются работы по реконструкции парка им. Олега Степанова, в них задействованы более 60 человек, сообщает пресс-служба советника губернатора Московской области в ранге министра Александра Когана.

Советник губернатора Подмосковья в ранге министра Александр Коган проверил, как продвигается реконструкция парка им. Олега Степанова в Серпухове. Совместно с главой городского округа Юлией Купецкой, местными депутатами, общественниками он осмотрел территорию.

Это одно из любимых мест отдыха жителей. Сюда приходят, чтобы посидеть в тени деревьев, позаниматься спортом, здесь регулярно проходят культурно-массовые мероприятия, вступления творческих коллективов, гуляют и фотографируются молодожены после регистрации брака.

С тех пор, как по программе губернатора «Наше Подмосковье» здесь был установлен большой игровой комплекс, парк стал еще популярней для отдыха с детьми. Однако солидный возраст, почти 150 лет, дает о себе знать. Территорию необходимо было привести в порядок.

С учетом пожеланий жителей разработали и включили в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды» проект благоустройства парка. В нем планируются монтаж детских игровых и спортивной площадок, обустройство теннисного корта, поля для мини-футбола, арт-кластера, монтаж системы освещения, очистка и укрепление берегов пруда, озеленение, формирование новой тропиночной сети, установка новых лавочек и урн.

Из подмосковного бюджета на эти работы выделено почти 130 млн рублей. Реконструкция началась в начале этого года.

«Несколько месяцев назад мы здесь встречались, строили планы, обсуждали, что не хватает средств, думали, как найти дополнительные источники, во сколько этапов делать, что делать в первую очередь, что во вторую. Мы понимали, что должны приложить максимум усилий, чтобы в этом году закончить парк им. Олега Степанова. Он станет точкой притяжения, хорошей зоной отдыха, хорошим местом для спортсменов благодаря полуторакилометровой беговой и велодорожкам», - сказал Коган.

Он отметил, что также сейчас работают над серьезным вопросом - как восстановить пруд. Водоем на сегодняшний день сейчас достаточно грязный, заиленный.

«Здесь намечен огромный пласт работы, правительство Московской области, городская администрация взяли на себя повышенные обязательства, чтобы пруд после очистки приносил радость. Если удастся завершить его к сентябрю, все эти обязательства будут реализованы, потому что мы ушли от двухгодичного плана, планируем завершить все за 1 год. Не хочу забегать вперед, но очень здорово было бы именно здесь встретить День города», - отметил Коган.

В парке уже смонтировано 10 из 12 км кабельной сети, установлено 40 опор для светильников, идут пусконаладочные работы, произведена откачка и просушка пруда, продолжается прокладка тропиночной сети, монтаж спортивных площадок и игровых элементов для детей.

Парк им. Олега Степанова находится недалеко от исторического центра Серпухова. Рядом с ним расположены Серпуховский музыкально-драматический театр и историко-художественный музей, на территории самого парка – Дворец бракосочетаний. Парк открыт в 1875 году и является старейшим в Серпухове.