РИАМО - 22 июл. Завершился прием заявок на участие в VIII конкурсе городской фотографии «Планета Москва». Организаторы получили 1177 фотоснимков, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

Эксперты Союза журналистов России определили полуфиналистов и составили шорт-лист для голосования в соцсетях департамента и на сайте конкурса. Всего было отобрано 160 фотографий.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, фотоработы на конкурс поступили от 187 участников.

«В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. Этот конкурс тоже запомнится масками и перчатками, однако на фоне пандемии развитие города не останавливалось. И в этот непростой период не только для строителей, но и для фотографов мы получили много интересных, запоминающихся работ», - отметил Левкин.

Он добавил, что визитной карточкой конкурса остаются уникальные фототуры на крыши и видовые точки столицы. В этом году фотографы побывали в доме по реновации на ул. Константина Федина, 13 в Северном Измайлове, посетили промзону ЗИЛ, где ведется строительство ЖК «ЗИЛАРТ», набережную Марка Шагала, парк «Тюфелева Роща» и другие места.

Также для участников организовали мастер-класс в формате онлайн. Его провел специальный корреспондент газеты «Вечерняя Москва» Сергей Шахиджанян.

Информационными партнерами конкурса в текущем году стали ТАСС, РИАМО, агентство «Москва» и газета «Вечерняя Москва», а ГК «Галс» традиционно выступает партнером конкурса.

Левкин уточнил, что в четверг в рамках конкурса стартовало народное голосование. Подписчики страниц департамента в соцсетях могут выбрать победителя в номинации «Народное голосование» до 10 августа.

Голосование открыто на странице ведомства в Facebook и на сайте конкурса.