РИАМО - 22 июл. В Московской области близится к завершению работа по созданию скульптуры мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который планируется открыть в этом году на берегу Чудского озера, сообщает пресс-служба Российского военно-историческое общества.

Мемориальный комплекс будет создан по инициативе председателя патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) в районе д. Самолва Гдовского района Псковской области - на берегу Чудского озера, где в 1242 году состоялось Ледовое побоище.

Возведением мемориала занимается Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Минобороны РФ.

«Реализация проекта в 2021 году является важной частью мероприятий по празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского», — сказал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Он добавил, что памятник устанавливается на берегу Чудского озера, в том месте, поблизости от которого, по заключению ученых, происходило Ледовое побоище. Недавно на Чудском озере завершилась поисковая экспедиция РВИО.

«И мы надеемся, что в момент открытия памятника, мы сможем показать общественности часть обнаруженных артефактов. Работы по созданию скульптурной композиции идут согласно графику. Пешие фигуры воинов уже готовы, конные фигуры – на этапе завершения», – уточнил Овсиенко.

Скульптурная композиция состоит из 9 фигур воинов: 3 конных фигуры и 6 «спешившихся витязей», наверху флаговая группа, а под ногами – доспехи поверженного врага. Особую силу образу предает изображение «Спаса Нерукотворного» на главном знамени русского воинства.