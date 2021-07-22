РИАМО - 22 июл. Работодатели, которые не занимаются финансированием мероприятий по улучшению условий и охраны труда, нарушают трудовое законодательство, сообщает Государственная инспекция труда в Московской области.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, а также снижению уровня профессионального риска осуществляется в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции. Типовой перечень мероприятий, ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных средств, устанавливается властями. Конкретный перечень определяется самим работодателем исходя из специфики его деятельности.

Российское законодательство позволяет работодателю определить, сколько средств и куда направить в рамках этой работы. Если он не будет осуществлять финансирование мероприятий в минимально допустимом объеме, то фактически это является нарушением трудового законодательства. Ответственность за это предусмотрена статьей 5.27.1 КоАП РФ.

Кроме того, в РФ действует приказ Минтруда от 10 декабря 2012 года, который позволяет получить финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также санаторно-курортного лечения сотрудников, занятых на вредных или опасных работах.

Страхователь направляет на финансовое обеспечение предупредительных мер до 20% от суммы страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год. При этом вычитаются расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профзаболеваниями, а также расходы на оплату отпуска застрахованного лица сверх ежегодного оплачиваемого отпуска на весь период его лечения. Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30%.

Страхователь обращается с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный орган Фонда социального страхования по месту своей регистрации в срок до 1 августа текущего года. Заявление с прилагаемыми к нему документами представляется на бумажном носителе либо в электронной форме.