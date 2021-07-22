РИАМО - 22 июл. В городском округе Истра в поселке Снегири запустили новую станцию обезжелезивания воды, в которой используется принципиально новая система очистки воды на основе кинетической энергии, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Станцию запустили министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский и глава городского округа Татьяна Витушева. В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода» на этом водозаборном узле, которому ровно 60 лет, официально открыта новая станция обезжелезивания. Начиная с четверга вода полностью соответствует требованиям СанПиН по содержанию общего железа.

По словам Витушевой, жители Снегирей, деревни Ленино и ближайших СНТ ждали эту станцию обезжелезивания долгие годы.

«Теперь же чистая вода поступит в жилые дома, где проживают более 4 тыс. жителей городского округа Истра. Отмечу, что и в 2020 году мы также выполнили большой объем мероприятий по улучшению качества водоснабжения в округе, были введены в эксплуатацию 3 станции обезжелезивания», - добавила глава округа.

Велиховский уточнил, что сейчас администрация муниципалитета ведет работу по включению в госпрограмму Московской области еще 5 новых станций обезжелезивания в ряде действующих ВЗУ, что позволит обеспечить чистой питьевой водой еще большее число жителей.

Режим обработки воды на новой станции обезжелезивания в Истре обеспечивается с помощью вакуума, создаваемого безреагентными реакторами окисления на основе эффекта кавитации. Фильтрование обеспечивается фильтрующим материалом на основе пенополистирола. Электроэнергия в технологических процессах обезжелезивания и промывки фильтров не используется.