РИАМО - 22 июл. В ходе голосования на портале «Добродел» жители Подмосковья высказались по вопросу организации колясочных в местах демонтажа мусоропровода в жилых домах. Определены первые 10 домов, где пройдет обустройство, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ.

В голосовании приняли участие около 15 тыс. человек, из них 12,2 тыс. поддержали нововведение.

Дома, которые вошли в число первых, располагаются в Долгопрудном, Клину, Королеве, Мытищах, Реутове и Люберцах. Обновление затронет 12 тыс. жителей Подмосковья.

Следующим этапом станет общее собрание собственников этих жилых домов, где будет принято единогласное решение по выполнению работ по замене мусоропровода на колясочную.

«На текущий момент министерство жилищно-коммунального хозяйства ведет расчет предельных расценок на демонтаж мусоропровода и устройство колясочной зоны. Согласно дорожной карте общие собрания должны быть проведены до середины августа текущего года», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства области Антон Велиховский.

Демонтаж мусоропроводов позволит устранить неприятный запах, лишний шум от выброса отходов. У жителей появится место для колясок, санок-ледянок, велосипедов и других предметов.

Кроме того, использование мусоропровода исключает сортировку твердых бытовых отходов.

«В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, к 30 сентября планируем заключить строительно-монтажные договоры на замену мусоропроводов, со сроком завершения работ до 31 декабря 2021 года», - дополнил генеральный директор фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.