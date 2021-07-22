РИАМО - 22 июл. На Центральной площади у Дома культуры им. Ленина в Красноармейске идет масштабное благоустройство территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Работы выполнены на 27%, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

«Территория под благоустройство расположена на месте бывшего стадиона, что изначально придает участку характерную форму, которую мы решили подчеркнуть с помощью архитектурных элементов и озеленения» – сообщил министр благоустройства Михаил Хайкин.

В результате благоустройства участок общей площадью 1 га разделят на две зоны - центральную площадь, где будут проводить городские мероприятия, и парковую зону для прогулок, активного отдыха взрослых и детей.

Дорожки создадут с учетом путей передвижения жителей: диагонали будут вести пешехода на площадь, которая плавно скругляется амфитеатром.

Периметр сквера отгородят от парковок деревьями и кустарниками, а в центре площади на постоянной основе расположится сербская ель. Ее будут украшать на новогодние праздники. А зимой дерево будет служить соединительной точкой между катком, сценой и основными путями передвижения.

В зоне активного отдыха обустроят воркаут и спортивную площадку со столами для настольного тенниса. Здесь же разместят большую детскую площадку с песочницей, батутом и качелями.

Кроме того, на участке обновят плитку и установят новые фонари, которые обеспечат скверу и площади достаточную освещенность в темное время суток. А благодаря обильному озеленению здесь будет уютно в любое время года.

В настоящее время на территории идет устройство бетонного основания под плиточное и асфальтобетонное покрытие, создание основания под детскую игровую площадку, прокладка кабельных линий под освещение и видеонаблюдение, монтаж бортового камня и устройство основания под амфитеатр и лестницу.