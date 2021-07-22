РИАМО - 22 июл. Образовательные центры «Точки роста» откроются во всех сельских школах Подмосковья до 2025 года. Здесь ребят будут обучать программированию, 3D-моделированию и работе с проектами, сообщает Telegram-канал «Образование Подмосковья».

Центры планируется открыть и в малых городах региона. Их создают в рамках нацпроекта «Образование».

«Точки роста» позволят обеспечить равные условия для получения качественного образования, вне зависимости от места проживания детей.

Как сообщила зампредседателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина, «Точки роста» будут оснащены современной техникой: мощными компьютерами, наборами для робототехники и цифровыми лабораториями.

В настоящее время на территории региона уже работает 119 образовательных центров «Точка роста». В плане на год – еще 123 центра.