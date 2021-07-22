РИАМО - 22 июл. В Рузском округе мать детей-«бродяг» привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В ОМВД России по Рузскому округу поступила информация о том, что жительница поселка Брикет не в полной мере исполняет свои родительские обязанности и не следит за детьми.

«В результате проведенной проверки за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних в отношении 45-летней женщины был составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Рузского городского округа», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

У женщины 7 несовершеннолетних детей. Ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о семье направлялась в органы системы профилактики.

По словам Петровой, на сегодняшний день дети переведены в учреждение здравоохранения. Затем они будут помещены в реабилитационный центр в Москве.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о 6 детях, которые оказались на улице, так как собственная мать с сожителем выгнали их из квартиры. По сведениям СМИ, около месяца дети жили в шалашах. СК проводит проверку по данной информации.

Детям-«бродягам» от 6 до 16 лет, все они зарегистрированы и обучаются в Москве. Их семья по месту учебы характеризуется положительно.