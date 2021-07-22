РИАМО - 22 июл. Управление Роспотребнадзора по Московской области выдало заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам 47 водоемам региона, теперь в них можно купаться, сообщается на сайте ведомства.

Условия безопасного для здоровья населения отдыха обеспечены на водоемах в городских округах Шатура, Егорьевск, Талдомкий, Дмитровский, Дубна, Истра, Солнечногорск, Клин, Луховицы, Зарайск, Коломна, Фрязино, Серебряные Пруды, Электросталь, Краснознаменск, Одинцовский, Рузский, Наро-Фоминский, Павловский Посад, Орехово-Зуевский и Мытищи.

Еще управление выдало 1 санитарно-эпидемиологическое заключение о несоответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения. Он находится в Ступине (пляж Белопесоцкий котлован в п. Белопесоцкий).

На 21 июля специалистами было исследовано 172 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из них 44 не соответствовали гигиеническим нормативам (25%); а также 194 пробы по санитарно-микробиологическим показателям, из них 34 не соответствовали гигиеническим нормативам (17%).

Все исследованные пробы воды подмосковных водоемов по паразитологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам.

Жителям Подмосковья напомнили, что купаться в водоемах, в которых плавают утки, гуси, а вокруг летают чайки, нельзя. Водоплавающие птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом.

Также не рекомендуется купаться в озере, ели оно цветет, а около берега много водорослей. В таком водоеме есть все условия для прикрепления разнообразных промежуточных видов паразитов.

Где искупаться в Подмосковье. Карта>>