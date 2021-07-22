РИАМО - 22 июл. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 86 жителей города Куровское Орехово-Зуевского городского округа переедут из аварийных домов в новостройку на ул. Совхозной, д. 23, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Аварийные дома находятся по адресам: ул. 40 лет Октября, д. 57, д. 74; ул. Мичурина, д. 107, д. 109; ул. Первомайская, д. 81, д. 98, д. 100, д. 101, д. 105. Всего расселят 28 аварийных жилых помещений общей площадью более 1,5 тыс. кв. м.

«В этом году у нас запланировано расселение более 52,2 тыс. кв. м. В современные квартиры переедут 2,9 тыс. человек. График переселения определен», — сказал министр строительного Московской области Владимир Локтев.

Расселение аварийного жилищного фонда в Подмосковье, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».