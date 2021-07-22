РИАМО - 22 июл. В связи с плановым обслуживанием ж/д инфраструктуры в период с 26 по 28 июля изменится график поездов с 22:30 до 05:20 на D2, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

В указанное время будет закрыт 2 путь на перегоне Курский вокзал – Люблино. У некоторых поездов будут увеличены интервалы, другие будут ездить по укороченным маршрутам от/до станций Царицыно и Стрешнево, а также Рижского и Курского вокзалов. Некоторые поезда выведут из расписания.

Пассажиров просят заранее планировать поездку. Работы нужны для обеспечения безопасности и надежности поездок.

Узнать актуальное расписание можно на станциях, на сайте ЦППК, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».