РИАМО - 22 июл. Российские «зеленые» установят датчик контроля качества воздуха в Раменском округе, всего в стране установлено около 270 таких датчиков, сообщает пресс-служба партии «Зеленые».

В течение недели в Instagram-аккаунте партии жители рассказывали, почему датчики необходимы в их городе. Учитывая большое влияние загрязнения воздуха на здоровье людей, «зеленые» предоставят датчик на безвозмездной основе.

Сопредседатель партии, исполнительный директор открытой экоплатформы «Российские зеленые» Сергей Шахматов и эксперт ООО «Экоцентр» и АНО «Центр экспертных и лабораторных исследований» Валентина Жидеевай проанализировали экоситуацию в регионах РФ и выбрали те населенные пункты, где установка датчика наиболее целесообразна с учетом сложности экологической обстановки, наличия крупных промышленных загрязнителей.

Также принимали во внимание, стоит ли уже датчик в указанном подписчиками городе.

«4 года назад мы начали формировать общественную сеть контроля качества воздуха. Сегодня она работает в 67 городах России. В бесплатном мобильном приложении «ЭкоВизор» любой может посмотреть обстановку в своем городе. В сигнальной сети функционируют порядка 270 датчиков. Они круглосуточно отдают в систему показания уровня загрязнения по мелкодисперсной пыли РМ-2,5», - отметил Шахматов.

Активнее всего писали комментарии жители Раменского округа.

Всего «зеленые» установят 10 датчиков в 8 регионах страны: помимо Подмосковья они появятся в Тольятти, Пензе, Рязани, Липецке, Новосибирске, Уфе, Приморье.

Как ранее сообщала вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, государственную информационную систему онлайн-мониторинга за состоянием экологической обстановки в стране планируют создать к 2024 году.