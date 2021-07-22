РИАМО - 22 июл. Возбуждено уголовное дело о даче взятки в отношении 3 сотрудников линейного отдела полиции на станции Москва-Окружная, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления транспорте СК РФ.

Установлено, что фигуранты дела передали своему начальнику деньги на общую сумму более 210 тыс. рублей для назначения на вышестоящие должности.

В отношении самого начальника возбуждено уголовное дело о получении взятки.

Следователь Юго-Западного следственного отдела на транспорте продолжает сбор и закрепление доказательств по данному делу.