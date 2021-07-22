РИАМО - 22 июл. Коммерческий директор научно-производственного предприятия «Нилкорп» из Московской области Лидия Усанова победила в номинации «Большая технологическая разведка моей страны» конкурса «Моя страна – моя Россия», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Проектом-победителем стала разработка VideoOculograph. Она представляет из себя комплексную технологию цифровой диагностики ряда заболеваний по микродвижениям глаз и зрачковой реакции, а также безопасной неинвазивной коррекции зрительных патологий с помощью светового воздействия.

Главной особенностью является, что диагностику можно проводить дистанционно, нужна только качественная камера. Проект воплощает в жизнь концепцию персонализированной цифровой медицины.

«К настоящему моменту организовано мелкосерийное производство, решение успешно внедрено в 16 медицинских клиниках, для медицинского персонала проведены обучающие семинары по работе с ним, сама технология защищена рядом патентов. Уверена, что при поддержке платформы «Россия – страна возможностей» мы сможем распространить технологию на всю страну!» – сказала Лидия Усанова.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова в заочном этапе номинации «Большая технологическая разведка моей страны» приняли участие 1852 молодых человека из 47 регионов России.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».