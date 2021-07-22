РИАМО - 22 июл. Производитель мороженого «Чистая Линия» из подмосковного Долгопрудного стал официальным спонсором московского хоккейного клуба «Динамо». Вместе они хотят возродить традицию угощения мороженым на трибуне во время матча. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Соглашение о партнерстве было подписано 22 июля на производстве в Долгопрудном. Уже 3 сентября на первом домашнем матче с «Динамо» из Минска всех болельщиков московского «Динамо» ожидает сюрприз от клуба и производителя мороженого.

«Поддержка ХК «Динамо» – это логичное продолжение социальной политики нашей компании. Мы поддерживаем множество видов спорта – от шахмат до регби. Мы считаем, что бизнес должен проявлять ответственность, а тем более социальную», - сказал соучредитель компании «Чистая Линия» Тигран Матинян.

Генеральный директор ХК «Динамо» Евгений Кровопусков считает, что сотрудничество с производителем мороженого поможет создать семейственность клуба.

«Чистая Линия» отлично олицетворяет семейные ценности, поэтому мы рады такому партнерству. Каждый, кто в детстве ходил на хоккейные матчи, помнит замечательный момент, когда сидя на трибуне, лакомишься вкусным мороженым. Мы бы хотели вернуть эту традицию», - добавил Кровопусков.