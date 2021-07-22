РИАМО - 22 июл. С начала 2021 года в Московской области произвели около 350 тыс. тонн молока, прирост составил 3,3%, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Объем производства молока в регионе с начала текущего года составил 346 тыс. тонн. Свой прошлогодний показатель на эту дату сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Подмосковья улучшили на 11 тыс. тонн, прирост на 3,3 %», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, также за этот период выросло поголовье. Дойных коров стало 87 720 на 2121 больше, чем в прошлом году (5,7%).

«Отмечу, что активнее, чем крупные сельхозорганизации, продолжают наращивать свои стада фермерские хозяйства», - подчеркнул Воскресенский.

Министр добавил, что в среднем в сутки одна корова в Подмосковье производит более 21 кг молока.