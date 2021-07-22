РИАМО - 22 июл. На площадке «Мегабак» в подмосковном Долгопрудном работает экобокс компании Petromax, в котором за сдачу вторсырья жители получают денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Сдать можно макулатуру, пластик и бытовую технику. В пункте приема размещен прайс-лист, по которому после взвешивания вторсырья происходит расчет выплаты.

«С момента открытия экобокса жители Долгопрудного сдали более 5 т вторсырья на сумму 62 тыс. рублей. Мы видим, что проект пользуется популярностью у населения, и культура правильной утилизации вторичного сырья растет», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он добавил, что планируется расширять географию данных пунктов, чтобы жители Подмосковья могли превращать свои отходы в доходы.

Экобоксы, в которых можно сдать вторичное сырье за денежное вознаграждение, также находятся по адресам: Лобня, Краснополянский проезд, д. 2, ул. Молодежная, д. 2, ул. Батарейная, д. 7А; Красногорск, ул. Ленина, 26А и Волоколамское шоссе, д. 3, стр. 1; Долгопрудный, ул. Дирижабельная, 23, проспект Ракетостроителей, д. 1 и Московское шоссе, д. 6 (возле станции МЦД Долгопрудная).

Средние цены за килограмм вторсырья составляют: макулатура - 9 рублей, пластик - 12 рублей, алюминиевые банки - 66 рублей, АКБ - 60 рублей, крупная бытовая техника - 15 рублей.

Проект «Мегабак» был запущен губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в конце 2019 года. Площадки для сдачи вторсырья являются частью новой инфраструктуры обращения с отходами в регионе. Она базируется на раздельном сборе отходов и направлена на повышение доли перерабатываемых отходов, что является одной из основных целей нацпроекта «Экология».

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