РИАМО - 22 июл. Управление Роспотребнадзора по Московской области не рекомендует Тульский хлебокомбинат в качестве поставщика продуктов питания для подмосковных организаций. Такое решение вынесли по итогам расследования факта реализации просроченных булочек в одной из областных школ.

В июне прошла проверка ООО «Кулинар», организовавшего питание в летнем лагере на базе школы №17 в Воскресенске. Представители местной администрации выявили факт реализации днепровских булочек производства Тульского хлебокомбината с нарушением сроков годности.

Согласно этикетке, срок годности изделия составляет 48 часов, но компания «Кулинар» самовольно установила срок годности 5 суток, не имея для этого документальных и лабораторных подтверждений.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий организатор питания направил в адрес поставщика запрос. В ответе отмечалось, что образцы булочки сдали в лабораторию, чтобы подтвердить увеличение срока годности продукта до 5 суток. Однако подтверждающих документов предоставлено не было.

По итогам изучения ситуации подмосковный Роспотребнадзор не может рекомендовать ООО «Тульский хлебокомбинат» в качестве поставщика продукции. Компании предписали усилить контроль за соблюдением сроков годности продуктов.