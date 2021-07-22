РИАМО - 22 июл. Все дети, которых мать якобы выгнала из дома в Рузе, учатся хорошо, но семья сейчас находится в сложном положении, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области.

«По данным Московской областной комиссии по делам несовершеннолетних, женщина с 7 детьми приехала в Рузу к своему сожителю только в июне. Попала в поле зрения подразделения по делам несовершеннолетних после жалоб соседей на детей, которые весь день проводили на улице», - сказала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

Она отметила, что детям от 6 до 16 лет, все они зарегистрированы и обучаются в столице, семья по месту учебы характеризуется положительно.

«Каких-либо фактов, указывающих на то, что дети жили на улице, а мама выпивала, у опеки нет. Но семья действительно находится в сложном положении. В настоящее время дети временно по заявлению мамы помещены в социально-реабилитационный центр города Москвы», - добавила Мишонова.

Она подчеркнула, что дальнейшей судьбой детей будут заниматься столичные органы опеки и попечительства.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о 6 детях, которые оказались на улице, так как собственная мать с сожителем выгнали их из квартиры. По сведениям СМИ, около месяца дети жили в шалашах. СК проводит проверку по данной информации.