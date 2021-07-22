РИАМО - 22 июл. Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что рост биржевых цен на бензин не повлияет значительно на рост стоимости топлива на автозаправочных станциях страны, сообщает kp.ru.

Если рекордная стоимость на бирже будет сохраняться, то правительство запустит процесс введения запрета на его экспорт. Также по словам Шульгинова, кабмин может посодействовать заморозке цен.

Еще предлагается сдержать цены на бензин путем увеличения нормативов его реализации бирже до 15%.

В четверг оптовая цена бензина АИ-95 обновила исторический максимум второй день подряд, а стоимость бензина АИ-92 – пятый день подряд.

В правительстве считают, что объемы производства топлива увеличатся и цена нормализуется к концу июля этого года, когда закончатся ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.