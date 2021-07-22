РИАМО - 22 июл. Ретейлер «Магнит» купил у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited за 87,6 млрд рублей, сообщает Газета.ru.

Таким образом «Магнит» присоединил к себе 2438 магазинов бренда «Дикси» и 39 гипермаркетов под брендом «Мегамарт».

1319 торговых точек расположены в Москве и Подмосковье. Остальные находятся в Санкт-Петербурге и уральском федеральном округе.

Также «Магнит» выкупил 5 распределительных центров и около 700 грузовиков.

Федеральная антимонопольная служба России одобрила данную покупку.