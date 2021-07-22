РИАМО - 22 июл. В новостройку на ул. Плеханова на востоке столицы до конца года переедут 163 семьи из двух домов, а в дом на Зеленом проспекте переселятся 140 семей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в ВАО в программу реновации входят 1062 дома с населением 209,6 тыс. человек. Для их волнового переселения подобрано 88 стартовых площадок.

«Программа реновации в ВАО началась в 2018 году с переселения жителей пятиэтажек на улице Константина Федина в дом 62б на улице 5-й Парковой. Всего с начала реализации программы в Восточном округе в новые квартиры переселяются жители из 55 домов», — сказал Левкин.

В районе Перово реновации подлежат 196 домов, где живут 42,5 тыс. человек. 5 домов включены в список Архнадзора и будут сохранены. Для переезда подобрано 15 стартовых площадок.

В районе Ивановское планируют переселить 4,1 тыс. жителей 21 дома. Для них подобрано 3 стартовые площадки.

«В первом этапе, до 2024 года, в ВАО планируется начать переселение по программе реновации около 38 тыс. человек, которые сейчас проживают в 220 пятиэтажках», — заключил Левкин.