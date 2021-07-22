РИАМО - 22 июл. В Подмосковье изменились правила получения средств для реабилитации инвалидов, теперь вместо сертификатов на оборудование будут выдавать денежную сумму, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По ее словам, в региональный перечень технических средств реабилитации включено 13 наименований. Оформление выплаты осуществляют через личный кабинет регионального портала госуслуг.
«Такой порядок существенно упрощает доступ к социальным услугам для маломобильных жителей. Теперь перечень поставщиков изделий не ограничен, а сами средства можно купить даже в интернет-магазинах», – добавила Каклюгина.
Она пояснила, что выплата назначается при наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации по обеспечению указанными изделиями.
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