РИАМО - 22 июл. В Подмосковье изменились правила получения средств для реабилитации инвалидов, теперь вместо сертификатов на оборудование будут выдавать денежную сумму, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году в Подмосковье выдачу инвалидам сертификатов на приобретение технических средств реабилитации заменили денежными выплатами. Средняя стоимость технического средства реабилитации составляет порядка 15,5 тыс. рублей, а размер самой выплаты составляет до 30 тыс. рублей», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, в региональный перечень технических средств реабилитации включено 13 наименований. Оформление выплаты осуществляют через личный кабинет регионального портала госуслуг.

«Такой порядок существенно упрощает доступ к социальным услугам для маломобильных жителей. Теперь перечень поставщиков изделий не ограничен, а сами средства можно купить даже в интернет-магазинах», – добавила Каклюгина.

Она пояснила, что выплата назначается при наличии рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации и абилитации по обеспечению указанными изделиями.

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