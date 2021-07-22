РИАМО - 22 июл. Москва заняла 5 место в рейтинге субъектов РФ, который оценивает способности жителей к накоплению крупных сумм, и стала единственным недобывающим регионом в топ-10. Экономика остальных регионов из первой десятки базируется на добыче полезных ископаемых, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Лидерами рейтинга, подготовленного РИА Рейтинг, стали Чукотский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

«Экономика Москвы не находится в прямой зависимости от цен на природные ресурсы. По данным за первые 6 месяцев 2021 года основную часть бюджета города формируют оптовая и розничная торговля, финансовая и страховая деятельности, IT и телеком, научно-техническая и профессиональная деятельность и обрабатывающие, в первую очередь высокотехнологичные производства. При этом свыше 42% в структуре налоговых доходов городского бюджета составляет налог на доходы физлиц, и его доля неуклонно растет», – сказал Пуртов.

По данным рейтинга, для накопления 1 млн рублей москвичам потребуется откладывать 10% от медианной зарплаты в течение 11 лет. Примерно с аналогичной скоростью миллион смогут накопить жители ХМАО и Камчатского края – за 11,3 и 11,4 года соответственно. Быстрее всего с этой задачей справятся жители Чукотки, у них на это уйдет в среднем 7,8 года, в ЯНАО – 8,6 года. А вот в Кабардино-Балкарии, чтобы накопить 1 млн рублей, в среднем понадобится 24,7 года.​