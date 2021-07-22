РИАМО - 22 июл. Следователи проверяют информацию о том, что в подмосковной Рузе мать выгнала из дома 6 детей, которым пришлось бродяжничать, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о 6 детях, которые оказались на улице, так как собственная мать с сожителем выгнали их из квартиры. По сведениям СМИ, около месяца дети жили в шалашах.

По данной информации начата проверка, в ходе которой планируется установить все обстоятельства инцидента. Также следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц органов опеки и отдела по делам несовершеннолетних.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.