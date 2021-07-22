РИАМО - 22 июл. Составлен топ-5 самых популярных мест в Подмосковье среди студентов-туристов, первое место в нем занял парк «Патриот», сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Пятое место в рейтинге занял Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в усадьбах Большие Вяземы и Захарово в Одинцовском городском округе. Писатель провел тут детские годы. Можно прогуляться под сенью старых лип, совершить конную прогулку или прокатиться на лодке, а также посетить музыкальные вечера, выставки и экспозиции.

На 4-м месте расположился Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» в Истре. Музей площадью более 10 тыс. кв. м представляет гостям более 180 тыс. экспонатов. В экспозиции есть объекты, которые будут интересны будущим археологам, историкам, краеведам, филологам.

Музей-усадьба Архангельское в Красногорске занял 3-е место рейтинга. В самой масштабной усадьбе Подмосковья можно посетить 3 вида европейских парков — французский, итальянский и английский. В доме представлены собрание сочинений Гомера, выпущенное в XVIII веке, а также 400 картин из собрания князя Юсупова. В 2020 году усадьбу посетили более 500 тыс. туристов.

2-е место занимает Звездный городок с экспозициями посвященными космонавтике. В 1960 году тут создали центр подготовки космонавтов. Гости могут увидеть тренажер - центрифуга ЦФ-18.

Самым популярным туристическим местом среди студентов в Подмосковье стал военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском округе. Тут можно увидеть образцы авиационной и бронетанковой техники, исторические экспозиции, пострелять в тире, попробовать себя в качестве капитана корабля, пилота-испытателя или механика танка.

Также на территории парка работает Главный храм Вооруженных Сил РФ, посвященный 75-летию Великой Победы, а также комплекс «Дорога памяти» с иммерсивными залами. Еще гости могут посетить «Партизанскую деревню».

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