РИАМО - 22 июл. В Московской области за прошедший месяц установлены и интегрированы в систему «Безопасный регион» 1 124 видеокамеры, в настоящее время она включает в себя более 68 тыс. штук, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Видеокамеры находятся в муниципальных образованиях Подмосковья. Они устанавливаются на подъездах многоквартирных жилых домов, в местах массового пребывания людей, во дворах, парках, на пешеходных переходах, крупных дорожных развязках и перекрестках.

Видеонаблюдение является серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников и обеспечении общественной безопасности.

«С начала года благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион» раскрыто 1 341 преступление. Это в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. За совершение административных правонарушений в общественных местах, зафиксированных видеокамерами системы «Безопасный регион», за первое полугодие составлен 2 221 протокол», — сказал зампред правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев.

Места установки камер определяются межведомственными рабочими группами в каждом городском округе региона с учетом складывающейся криминогенной обстановки. С предложением по развитию системы видеонаблюдения в своем муниципалитете можно обратиться в местную администрацию.