РИАМО - 22 июл. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о состоянии пятилетнего мальчика, выпавшего из окна 4 этажа дома в центре столицы. Он в больнице, за его жизнь борются врачи, сообщает ТАСС.

Мальчик упал на козырек подъезда.

«Я знаю про эту ситуацию. Сейчас ребенок в больнице, за его здоровье борются врачи. К сожалению, в таких благополучных семьях, как эта, случаются такие трагедии», — сказала Ярославская.

Она добавила, что родителям необходимо внимательно следить за детьми и не подпускать их к открытым окнам. Лучше всего снабдить окна специальными запорными средствами.

«Я активно работаю над этой темой. И вместе с Мосгордумой уже добавили то, чтобы комплект запорного устройства выдавался мамам вместе с комплектом новорожденного», — поделилась детский омбудсмен.