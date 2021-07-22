РИАМО - 22 июл. По факту неудачного приземления мужчины с инструктором во время прыжка с парашютом в д. Вихрево Сергиево-Посадского городского округа было возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В мае этого года года мужчина приобрел подарочный сертификат на выполнение прыжка с двухместной парашютной системой тандем в районе аэродрома Вихрево.

Во время приземления парашютную систему под управлением инструктора снесло в частный сектор СНТ. Приземление произошло с повышенной вертикальной скоростью. У пострадавшего диагностировали закрытый компрессионный перелом позвонка. Инструктора тоже госпитализировали после падения.

Продолжается сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».