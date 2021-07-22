РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Наибольшее количество голосов на портале «Добродел» за переоборудование мусоропроводов в колясочные зоны отдали жители нескольких подмосковных муниципалитетов, в том числе городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В течение месяца на портале проходило голосование по вопросу организации колясочных зон в местах демонтажа мусоропровода в многоквартирных домах. По результатам опроса определено 10 домов, набравших наибольшее количество голосов за переоборудование. В числе первых - многоквартирные дома в городских округах Люберцы, Долгопрудный, Клин.

На следующем этапе необходимо провести общие собрания собственников для принятия единогласного решения по замене мусоропровода на колясочную зону.

В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов к 30 сентября планируется заключить строительно-монтажные договоры на замену мусоропроводов со сроком завершения работ до 31 декабря 2021 года.