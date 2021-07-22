РИАМО - 22 июл. В Ленинском округе продолжается строительство нового водозаборного узла в деревне Дроздово в рамках реализации программы губернатора Московской области «Чистая вода» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Качественная питьевая вода придет в дома не только в Дроздове, но и близлежащих населенных пунктах и СНТ - это более 4 тыс. наших жителей», - сообщил глава округа Дмитрий Абаренов.

Строительно-монтажные работы планируется завершить в начале 2022 года.

Также в рамках программы «Чистая вода» в округе ведутся работы по реконструкции водозаборного узла в деревне Орлово. Обновленный ВЗУ с современной станцией очистки позволит в декабре текущего года подать питьевую воду еще 1,5 тыс. жителей.

«В ближайшее время начнутся работы по строительству инженерных сетей водоснабжения в Булатникове протяженностью 6300 пог. м, а в сентябре - реконструкция ВЗУ в Петровском. Всего по итогам реализации текущих проектов до конца 2022 года чистой водой будут обеспечены более 10 тыс. жителей Ленинского округа», - пояснил Абаренов.