РИАМО - 22 июл. На время закрытия южного участка Сокольнической линии Московского метрополитена для пассажиров запустили компенсационные автобусы. Они справляются с нагрузкой в час пик в штатном режиме, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Участок закрыли из-за строительства пересадки со станции «Проспект Вернадского» на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

Компенсационные автобусы обеспечивают удобное и безопасное передвижение пассажиров. Временные выделенные полосы увеличивают скорость потока на маршрутах. Интервалы между автобусами не превышают 30 секунд даже в часы пик.

На маршрутах работают 180 автобусов особо большого класса. В случае большого количества пассажиров на линию выводят дополнительные автобусы.

Кроме того, часть пассажиров на время проведения работ выбирает альтернативные маршруты через соседние линии подземки.

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