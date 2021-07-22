РИАМО - 22 июл. Агрегатор такси «Сити Мобил» получил штраф в размере 100 тыс. рублей за обман потребителей в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Дороги и транспорт МО».

Соответствующее решение принял региональный Роспотребнадзор по материалам проверок министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Во время рейда сотрудники ведомства выявили автомобили такси агрегатора, работавшие без разрешений и с нарушениями проведения предрейсовых медицинских осмотров.

Водители нарушили требования закона РФ «О защите прав потребителей», обеспечивающие качество, безопасность и гарантии услуги по перевозке пассажирова.

Каждого водителя оштрафовали на 6 тыс. рублей, а автомобили, на которых они работали, эвакуировали на штрафстоянку.

Минтранс напоминает, что поездка в нелегальных такси опасна: пассажиры не застрахованы на случай дорожно-транспортных происшествий, а у водителей может не быть необходимого стажа.