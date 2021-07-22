РИАМО - 22 июл. Российский рубль стал одной из самых недооцененных валют по «индексу бигмака», по нему же в разных странах оценили реальный курс местных валют, сообщает Газета.ru.

Судя по этому индексу, в США бигмак можно купить за 5,65 доллара (420 рублей), в России — за 2,27 доллара (169 рублей). Исследователи считают, что справедливый, с точки зрения методологии, курс валюты РФ составляет 29,91 рубля за доллар.

То есть с учетом рыночного курса около 74 рублей за 1 доллар российский рубль недооценен на 59,9%.

«Индекс бигмака» рассчитывается с 1986 года и публикуется два раза в год. Это одним из примеров применения теории паритета покупательной способности (ППС), согласно которой в перспективе валютный курс уравнивает стоимость корзины товаров и услуг в разных государствах.

Ранее существенное изменение курса продемонстрировал биткоин. Стоимость криптовалюты упала на 6% и составила 29 687 долларов.