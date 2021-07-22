РИАМО - 22 июл. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в сельском поселении Новохаритоновское в Раменском городском округе проходит благоустройство бульвара до главного входа завода «Объединение Гжель», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Сейчас «Гжельский фарфоровый завод» – крупнейшее предприятие в России по изготовлению традиционного фарфора с ручной кобальтовой росписью, где трудятся сотни потомственных мастеров. По поручению губернатора Андрея Юрьевича в этом году в Новохаритоновском благоустраиваем подъездную дорогу от Егорьевского шоссе до главного входа завода «Объединение Гжель», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Длина бульвара составляет 1 км. Также благоустроят сквер возле администрации и площадь возле завода. Тут установят современную систему уличного освещения и видеонаблюдения, малые архитектурные формы и высадят растения.

На завод организуют экскурсии, участники которых познакомятся с технологией изготовления декоративно-прикладных изделий из керамики с неповторимой синей подглазурной росписью.

В музее на территории фабрики представлена история керамики, а также эксклюзивные творения современных художников. Тут можно увидеть самую большую модель вазы в мире. Площадь музея составляет 396 кв м, в нем представлено более 2 тыс экспонатов.

Гости могут посмотреть подлинные изделия Кузнецовских заводов от 15 века до современности. В экспозиции широко представлены авторские и серийные работы из фарфора и майолика.

Сейчас улицу готовят к благоустройству и проводят демонтаж. Около памятника идут работы по планировке территории, устройству подстилающих слоев под плиточное покрытие, установка бортовых камней и устройство кабельной трассы.