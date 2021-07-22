РИАМО - 22 июл. За 1,5 месяца на 4 подмосковных комплексах по переработке отходов отсортировали 20 т электролома, бытовые приборы с микросхемами и электронными платами отбирают в приемном отделении и на линиях предварительной сортировки. Об этом сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».

На КПО «Храброво» в Можайском округе отобрали свыше 10 т электролома, на КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе – 5 т, на комплексах «Юг» в Коломне и «Дон» в Кашире – по 2,5 т.

Отслужившие телефоны, принтеры, компьютеры, радиоприемники, планшеты и иные приборы с электронными компонентами являются ценным вторсырьем. При этом извлекать из общей массы отходов данные фракции следует крайне осторожно. Автоматические сепараторы с этим не справятся, так как могут повредить хрупкие микросхемы. Поэтому отбор электролома происходит в приемном отделении КПО, либо на линиях предварительной сортировки.

Все собранное вторсырье отправят на переработку. Первые отгрузки на 2 столичных предприятия запланировано провести в июле.

Переработчики извлекут из вторсырья цветные и черные металлы, электронные составляющие и ударопрочный ABS-пластик, которые является одним из самых дорогостоящих полимеров. Из него после переработки можно будет изготовить детали машин, корпуса телевизоров, пылесосов и кофеварок, а еще чемоданы, мебельную фурнитуру и канцтовары.