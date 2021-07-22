РИАМО - 22 июл. В столице злоумышленники украли деньги с банковского счета пенсионерки, всего было похищено 1 млн 58 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Неизвестный неустановленным способом завладел данными банковской карты пожилой москвички.

По факту данного происшествия возбудили уголовное дело.

В этом году в России запустили платформу «Мошеловка», которая поможет выявлять мошенников и бороться с ними. Ресурс поможет потерпевшим рассказать о краже, узнать алгоритм действий и всю необходимую информацию о преступных схемах.