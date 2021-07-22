РИАМО - 22 июл. Аналитики AliExpress Россия и Aviasales выяснили предпочтения москвичей по отпуску этим летом. Путешественники из столицы чаще всего бронируют перелеты в Симферополь (22%), сообщает пресс-служба AliExpress.

На втором месте по количеству забронированных билетов оказались Сочи – 17%, на Анапу приходится 9%, на Калининград – 8%, на Геленджик – 5%, на Махачкалу – 4%, на Минеральные Воды – 3%, на Краснодар – 3%, на Санкт-Петербург и Горно-Алтайск – по 2%.

В среднем москвичи покупаю билеты за 35 дней до полета, а жители других регионов России – за 49 дней.

В другом городе или стране путешественники из Москвы в среднем проводят 8 дней, это на 3 дня меньше, чем другие россияне.

В этом году становится популярным отдых с детьми, ребенка с собой в отпуск берет каждый шестой москвич.

Кроме того, у жителей мегаполиса появилась склонность к экономии, в среднем они тратят на билет 9 тыс. рублей. Почти треть билетов бронируется с багажом.

По данным аналитики, пользователи перед поездкой чаще всего покупают внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь.