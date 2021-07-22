РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Специалисты «Водоканала» Подольска продолжают установку «умных» счетчиков воды в домах округа, в очередном выезде приняла участие Госжилинспекция Подмосковья, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В четверг Госжилинспекция Подмосковья приняла участие в проверке и установке сервисной управляющей компанией МУП «Водоканал» «умных» счетчиков водоснабжения. Запущенный организацией проект по созданию системы удаленного сбора данных с приборов учета воды абонентов существенно облегчает процесс, в первую очередь, самим жителям: при установке «умных» водосчетчиков им не нужно ежемесячно снимать показания и передавать их в МУП «Водоканал».

Бригада выехала в квартиру жительницы дома №13 по улице Генерала Стрельбицкого для замены старого счетчика на «умный». Услышав о преимуществах, жительница одной из квартир сразу оставила заявку на проведение соответствующих работ. Областное надзорное ведомство проконтролировало, чтобы заявка была исполнена качественно и в срок. Затем бригада проверила счетчики в квартире жительницы дома №79 на Варшавском шоссе на предмет установки средств для занижения показаний. Ранее было зафиксировано с помощью «умного» счетчика отсутствие расхода воды на протяжении месяца. Как выяснилось, все это время женщина просто находилась в отпуске за границей.

Сбор показаний осуществляется автоматически один раз в сутки. «Умный» прибор сам отправляет их по радиоканалу NB-Fi на базовую станцию. Доступ к информации о потреблении воды осуществляется по сети «Интернет» через «облачную» платформу. В дальнейшем планируется передача показаний для расчетов в личный кабинет абонента на сайте организации.

МУП «Водоканал» Подольска объединило в себе функционал как управляющих, так и сервисных компаний. Цепочка между потребителем и исполнителем услуги здесь сокращена до минимума. Благодаря этому сотрудники компании сами несут ответственность за весь цикл мероприятий по водоснабжению: следят за бесперебойным предоставлением услуги, занимаются устранением протечек, заменой и снятием показаний приборов учета, расчетом затраченных собственниками средств.