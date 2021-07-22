РИАМО - 22 июл. Ни одного случая инфицирования животных новым коронавирусом не произошло в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Ученые считают, что Covid-19 может передаваться от человека к животным, хотя такая вероятность невысока.

«Нет-нет, слава богу, не было (случаев заражения животных Covid-19 - ред.). Мы очень боимся, переживаем», - сказала Акулова.

С начала пандемии коронавируса в Москве зарегистрировали 1 477 871 случай инфицирования, выздоровели 1 312 545 человек, умер 24 791 пациент.

Московский зоопарк — один из старейших зоопарков Европы, отрытый в 1864 году. Сейчас в зоопарке содержатся более 8 тыс. животных.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».