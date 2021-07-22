На этих выходных жителей столицы ждут концерты Димы Билана и Саши Гагарина, а любители авиатехники смогут посетить авиасалон МАКС-2021. На сцене театров покажут спектакли «Федра» и «Загадочное ночное убийство собаки». Также можно сходить на фестивали «Вдохновение» и «Летние балетные сезоны». В кино покажут триллер «Время» и боевик «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз». Об этих и других событиях предстоящего уикенда — в гиде РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Дима Билан

Где: Красногорск, Международная ул., д. 3, ресторан Shore House

Когда: 23 июля в 19:00

Стоимость: от 4000 рублей

Заслуженный артист России и победитель конкурса песни «Евровидение» Дима Билан даст концерт на водной сцене ресторана Shore House в рамках пятого музыкального фестиваля #ЛЕТОLIFE. Купить оставшиеся билеты можно на сайте фестиваля.

Саша Гагарин

Где: Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, бар «Мумий Тролль»

Когда: 24 июля в 20:00

Стоимость: 1000 рублей

Фронтмен известной музыкальной группы «Сансара» Александр Гагарин исполнит редкие композиции и популярные хиты в рамках специального акустического концерта.

12-й альбом группы «Сансара» выйдет этой осенью, однако на концерте новые песни уже можно послушать вживую. Билеты — на сайте бара.

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«Осторожно, Высоцкий Live»

Где: Москва, ул. Земляной Вал, д. 76/21, стр. 1, Московский театр на Таганке

Когда: 25 июля в 19:00

Стоимость: от 1500 рублей

Восемь музыкантов из музыкальной группы актеров Театра на Таганке ВИА «КАМА» вживую исполнят 13 песен известного поэта и музыканта Высоцкого. Купить билет на концерт можно на сайте театра.

СПЕКТАКЛИ

«Загадочное ночное убийство собаки»

Где: Москва, Чистопрудный б-р, д. 17, театр «Современник»

Когда: 25 июля в 19:30

Стоимость: от 3000 рублей

Зрителям покажут детектив, психологический триллер, антропологическое расследование. Главный герой спектакля — подросток с синдромом Аспергера, пытающийся соответствовать нормам и правилам, по которым существует обычный человек. По сюжету мальчику необходимо найти свою мать в большом и чужом Лондоне. Ребенок с почти отсутствующим воображением смотрит на всех и оценивает, насколько опасны окружающие, потому что от этого зависит его жизнь, при этом он постоянно сжимает в кармане армейский нож. Купить билет на спектакль можно на сайте театра.

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«Федра»

Где: Москва, ул. Стромынка, д. 6, театр Романа Виктюка

Когда: 25 июля в 19:00

Стоимость: от 300 рублей

На сцене театра покажут античный миф о порочном влечении несчастной Федры к собственному пасынку Ипполиту в изложении самой Марины Цветаевой. По словам режиссера Романа Виктюка, «Федра» — это полутанец, полупение, полугимнастика, полуэротика. Узнать подробности и купить билет можно на сайте театра.

ФЕСТИВАЛИ

Авиасалон МАКС-2021

Где: Московская обл., г. Жуковский, аэродром ЛИИ им. М.М. Громова

Когда: 20–25 июля

Стоимость: от 1000 рублей

Главным событием для любителей авиации и космонавтики этого лета является авиасалон МАКС-2021. Любой желающий может вживую увидеть новинки авиаиндустрии — как мировой, так и отечественной, — а также насладиться шоу опытных летчиков–испытателей из известных пилотажных групп. Приобрести входные билеты и талоны на парковку можно у билетного оператора parter.ru.

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Международный фестиваль искусств «Вдохновение»

Где: Москва, пр-т Мира, д. 119, ВДНХ

Когда: с 22 июля по 1 августа

Стоимость: бесплатно или по предварительной регистрации

Масштабное культурное событие пройдет в пяти локациях ВДНХ. Зрителям покажут более 60 мероприятий: театральные премьеры и показы спектаклей, часть из них — в онлайн-формате.

Каждый год программа фестиваля посвящена важной теме в искусстве. В этом году в центре внимания — осознание ценности каждой встречи, каждого художественного впечатления. Узнать расписание и приобрести билет можно на сайте.

Фестиваль «Летние балетные сезоны»

Сайт мэра Москвы

Где: Москва, Театральная пл., д. 2, театр РАМТ

Когда: с 1 июля по 22 августа

Стоимость: от 800 рублей

XX летний балетный сезон порадует зрителей шедеврами классической хореографии — спектаклями «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» Чайковского, «Ромео и Джульетта» и «Золушка» Прокофьева и другими. Оркестровые партии в постановках исполнит опытный симфонический оркестр. Узнать репертуар и приобрести билет можно на сайте фестиваля.

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ВЫСТАВКИ

Выставочный проект «Шедевры лоскутного шитья»

Где: Москва, Манежная пл., д. 1

Когда: с 23 июля по 1 августа с 11:00 до 20:00

Стоимость: стандартный билет — 650 рублей, льготный — 350 рублей.

В рамках мероприятия пройдут ярмарка-продажа работ российских мастеров, показ одежды «Мода в стиле пэчворк», творческие встречи и мастер-классы от рукодельниц. Также на выставке зрители увидят уникальные экземпляры из коллекции Ассоциации лоскутных мастеров России, которую собирали более пятнадцати лет по всему миру. Посмотреть программу и купить билет можно на сайте мероприятия.

Выставка «Русская античность»

Где: Москва, Красная площадь, д. 3, ГУМ, галерея фестиваля «ГУМ-Red-Line»

Когда: 21 июля – 12 сентября

Стоимость: бесплатно

В экспозицию выставки художника Николая Полисского вошли деревянные скульптуры. Серия объектов, собранных из орешника в духе классического зодчества и скульптуры, заново изобретает античность — так, будто она рождалась в русской деревне. Экспозиция состоит из двух слоев — ландшафта земли и ландшафта неба. Подробности — на сайте галереи.

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КИНОПРЕМЬЕРЫ

Боевик «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»

По сюжету загадочный одиночка Снейк Айз спасает наследника древнего японского клана, и клан в благодарность открывает главному герою тайные знания пути ниндзя. Снейк Айз обретает нечто большее — дом. Однако, когда становятся известны секреты его прошлого, на кону оказывается все — его честь, преданность и доверие самых близких людей.

Триллер «Время»

Известный режиссер М. Найт Шьямалан снял фильм, в котором одна семья отправляется в отпуск на тропический остров. Однако со временем компания замечает, что каждые полчаса стареет на несколько лет. У героев остается всего 24 часа на то, чтобы прожить целую жизнь.

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