РИАМО - 22 июл. В подмосковном Жуковском капитально отремонтируют дома на улице Туполева, построят школу для 1,1 тыс. учеников и создадут около 2 тыс. рабочих мест для жителей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

О переменах в муниципалитете губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил глава округа Юрий Прохоров.

В этом году в городском округе отремонтируют 9 муниципальных и 5 региональных дорог. К концу 2021 года завершится реконструкция улицы Туполева.

«Улица Туполева – это большой проект модернизации дорожной сети. Идет активная фаза. Понятно, что это доставляет определенные неудобства тем, кто живет в Жуковском и Раменском. Но все делается современно, безопасно. Прошу обратить внимание на прилегающие территории, тротуары, велосипедные дорожки - все должно соответствовать нашим стандартам», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что капремонт домов по улице Туполева тоже должен быть исполнен за этот срок, чтобы все радовало глаз.

Порядок наведут также в 200 подъездах, в 18 из них работы уже завершены. В 5-м микрорайоне по президентскому проекту построят школу.

«Я хочу поблагодарить вас и правительство Московской области за то, что выделены средства. Площадка полностью готова, сделан проект школы. С жителями встречаемся постоянно. У нас нет второй смены, но классы уже по максимуму заполнены», - сказал Прохоров.

Губернатор отметил, что важно информировать жителей обо всех этапах строительства.

«Прошу вас взять под свой контроль сопровождение строительства, ни в коем случае не переносить сроки. Мы научились строить школы быстро. Я очень рассчитываю, что к 1 сентября 2023 года она будет построена», - подчеркнул Воробьев.

Губернатор поручил привести в порядок помещение Жуковского авиационного техникума.

«Ремонт этот ждали очень давно. Сегодня начнут разрабатывать проектно-сметную документацию, и в следующем году мы его капитально отремонтируем», - отметил Прохоров.

Глава доложил, что в логистическом комплексе «ЖИА Карго» создали почти 400 рабочих мест, 200 вакансий откроется на заводе «Глобус Сталь» и 1,5 тыс. - на польском предприятии по пошиву одежды.

По его словам, для удобства посетителей «МАКС-2021» были обеспечены дополнительные подъездные пути и транспорт.