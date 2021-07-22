РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июл. В четверг на очередном заседании клуба «Гармония» на площадке Общественной палаты Балашихи популярный блогер Егор Балев провел мастер-класс участникам клуба и волонтерам городского округа, он рассказал, как грамотно позиционировать себя в интернете, работать в соцсетях и продвигать свои проекты, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Егор Балев (Гоша) – автор первого верифицированного блога на тему волонтерства в Подмосковье в TikTok. В аккаунте – порядка 200 тыс. подписчиков. Объединив волонтеров в Tik Tok, он вместе с командой помогает ветеранам, инвалидам и пожилым людям. В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил Балеву премию «Медиана».

«У нас возобновились заседания клуба «Гармония» в Общественной палате, которые сейчас проходят под девизом «Ближе к делу» и носят новый формат. Каждый четверг в 12:00 мы встречаемся с его участниками и рассказываем о людях, которые прославляют или делают что-то замечательное в городе, проводим и мастер-классы. Сегодня к нам в гости приехал известный блогер из Наро-Фоминска – Гоша», – сказала председатель Общественной палаты Балашихи и руководитель балашихинского ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова.

Она добавила, что присутствующим на встрече участникам клуба и добровольцам, которые входят в состав организации «Волонтеры Подмосковья», известный блогер рассказал, как работает социальная сеть, как привлечь внимание к добровольчеству, поделившись секретами позиционирования и продвижения.

«Мы давно заочно знакомы с Еленой Жаровой, общественниками и волонтерами Балашихи. И, наконец, сегодня состоялось живое общение. Ведь многие из присутствующих ведут активную деятельность в самых разных направлениях: волонтерском, благотворительном, экологическом и других, но не все могут красиво в соцсетях показывать свою работу. Я рассказал им, как привлекать общественный резонанс, грамотно демонстрировать себя, продвигать проекты и получать обратный отклик от аудитории», – подчеркнул Балев.

В завершение мероприятия участники встречи обсудили совместные проекты, которые они смогут активно развивать на уровне региона.

Всех, кто ценит новые знакомства, приятное и полезное общение, кому интересно саморазвитие и кто готов делиться своими знаниями и опытом ждут каждый четверг в 12:00 в Общественной палате на заседаниях клуба «Гармония». По всем вопросам можно обращаться на сайт или страницы в соцсетях Общественной палаты Балашихи.