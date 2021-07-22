РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июл. В Щелкове ведется реконструкция производственно-складского комплекса предприятия ООО «Русская Бакалейная Компания», которая специализируется на выпуске специй, приправ, пряностей и соусов, благодаря расширению здесь будет трудоустроено еще 150 человек, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«После реконструкции здания здесь разместится торговая компания ООО «Колви». Это позволит создать на предприятии еще 150 новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект составляет около 500 млн рублей», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса запланирован на конец 2022 года, а его общая площадь составит более 6 000 кв м., из которых под производственные площади будет отдано 4 тыс кв м, офисные помещения займут площадь в 2,7 тыс кв м.