РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Дополнительный ремонт участков дорог проведут в подмосковных Котельниках в этому году, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава Котельников Сергей Жигалкин провел общегородское совещание в новом формате, на свежем воздухе. Погодные условия позволили собрать под открытым небом не только заместителей главы и профильных сотрудников администрации, а также жителей и членов Штаба гражданских инициатив.

В рамках совещания обсудили реализацию программ на территории городского округа в рамках послания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По традиции первым вопросом на повестке стало рассмотрение обращений, поступивших через систему «Добродел» и социальные сети.

Помимо этого был поднят важный вопрос, касающийся благоустройства дворовых и общественных территорий. В этом году на территории городского округа проведут дополнительный ремонт участков дорог: от Малой Колхозной до храма Казанской иконы Божией Матери, от дома №17 до дома №29 в микрорайоне Силикат, а также от дома №7 на Кузьминской до дома №11 по улице Новой. На эти адреса поступали жалобы от горожан. Также в городском округе продолжает свою работу муниципальный штаб по реализации программы «Социальная газификация», инициированная президентом Владимиром Путиным. Совместно с «Мособлгаз» в Котельниках проводят инвентаризацию газового оборудования в домовладениях в соответствии с графиком. А также начались важные летние мероприятия - подготовка социальных объектов к новому учебному году. В них сейчас проводятся ремонтные работы.

В конце глава города заявил, что практику таких общегородских совещаний под открытым воздухом продолжат. В следующий раз пригласят жителей, которые направляют свои обращения, которые рассмотрят совместно с профильными отделами.