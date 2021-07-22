РИАМО - 22 июл. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов считает, что реновация жилья в Подмосковье является доработанным механизмом развития застроенных территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает реализацию пяти пилотных проектов расселения аварийного жилья. Как отметил Воробьев, стратегическое взаимодействие с Фондом позволит большему количеству жителей Подмосковья въехать в современные комфортабельные дома.

«Во время работы на земле в администрации Сергиево-Посадского района я смог лично убедиться в актуальности этой программы. В любом городе Подмосковья есть немало земли, которая может быть вовлечена в оборот, тем более что программа реновации в Подмосковье будет представлять собой доработанный механизм развития застроенных территорий», - сказал Пахомов.

Депутат добавил, что реновация необходима региону еще и потому, что одной действующей программы ликвидации аварийного жилфонда недостаточно.

«Тем более что она (программа ликвидации аварийного жилья - ред.) решает лишь самые острые проблемы, которые совсем не могут ждать. Реновация – это отчасти работа на опережение, это недопущение появления аварийного фонда», - отметил Пахомов.

Значение запуска программы реновации в Подмосковье также оценил депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

«Реновация – это новый этап развития жилья и условий для проживания человека. Этот этап показывает, что Московская область находится на самом передовом этапе развития человечества», - сказал он.

По его словам, по мере развития человеку требуется все более качественное жилье.

«Это дополнительное качество, позволяющее человеку получить инфраструктуру проживания и для детей, и окружающее пространство, и для своего развития, и в экологическом смысле, то есть решение его проблем. Так что всех, кто попадет под реновацию, я поздравляю, это новый этап в их жизни», - заключил Федоров.

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