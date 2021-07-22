РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Пожарные ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» стали победителями смотра-конкурса на звание «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Смотр-конкурс «Лучший пожарный» и «Лучший начальник караула» проходил в Реутове на территории Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области.

По результатам выполнения теоретической части, сдачи нормативов по физической подготовке и прохождения специальной дистанции лучшим пожарным стал сержант внутренней службы Иван Шкурпела. Звание лучшего начальника караула присвоено капитану внутренней службы Александру Гришакову.

Победители получили право представлять ГУ МЧС России по Московской области на всероссийском этапе смотра-конкурса.