РИАМО - 22 июл. Военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения Центрального округа Росгвардии приняли участие в комплексной тренировке в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В рамках учения «Заслон - 2021» военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Пересвет» и сотрудники СОБР Главного управления Росгвардии по Московской области совершенствовали профессиональную выучку.

В ходе тактико-специального занятия в лесу отрабатывали действия по поиску и нейтрализации бандгрупп. На городке военные учились охране важных государственных объектов и пресечению их захвата.

Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области оттачивали навыки тактической ситуационной стрельбы при штурме здания с преступниками.

На войсковом стрельбище прошло важное занятие, где спецназовцы из отдельного отряда «Пересвет» отработали тактические действия поисковой группы при уничтожении вооруженных преступников. Они стреляли из штатного оружия по появляющимся целям.

В этой операции был задействован бронеавтомобиль «Тигр». Стрелки поразили все цели, осмотрели место боя и отработали маневр отхода, используя дымовую завесу.

Действия подчиненных подразделений оценивали первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов и командующий Центральным округом войск национальной гвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.